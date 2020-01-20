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Понад 655 мільйонів єдиного податку на розвиток територіальних громад

20.01.202020.01.2020Автор Богдан Дікальчук
Понад 655 мільйонів єдиного податку на розвиток територіальних громад

Суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили торік до місцевих бюджетів Тернопільщини 655 мільйонів 493 тисячі гривень єдиного податку. Порівняно з 2018 роком надходження зросли на 95 мільйонів 38,2 тисячі гривень.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. Упродовж 2019 року вони сплатили 410 мільйонів 341,4 тисячі гривень єдиного податку, що на 78 мільйонів 828,6 тисячі більше, ніж позаторік.

Юридичні особи — спрощенці перерахували за цей же період 87 мільйонів 19,4 тисячі гривень єдиного податку — на 10,3 мільйона більше, ніж у 2018 році. Платники ж фіксованого сільськогосподарського податку (четверта група спрощеної системи оподаткування) у 2019 році перерахували до місцевих скарбниць 158 мільйонів 132,1 тисячі гривень єдиного податку. Порівняно з січнем-груднем 2018 року надходження від них збільшилися на п’ять мільйонів 887,7 тисячі гривень.

Спрощена система оподаткування регулюється главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України. Вона передбачає особливий механізм справляння податків і зборів, що замінює сплату окремих податкових платежів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області