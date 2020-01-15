Скорочують податкові борги

Торік юридичні особи Тернопільщини скоротили податковий борг на 88,9 мільйона гривень. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При тому, що на початок 2019 року допустили заборгованість 585 суб’єктів господарювання, 425 із них повністю сплатили борг із податкових платежів. Сплачена ними сума склала 74,7 мільйона гривень.

Торік у рахунок погашення податкового боргу до зведеного бюджету спрямовано 34,1 мільйона гривень, а до державного надійшло 26,1 мільйона гривень.

Упродовж 2019 року до суду спрямовано 117 звернень щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму 58,5 мільйона гривень. Майже 56 відсотків (65 заяв) задоволено на 26,7 мільйона гривень. Окрім цього, податківці направили до суду 75 позовів задля стягнення заборгованості з активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби. Сума такого податкового боргу склала 140,1 мільйона гривень.

Торік до зведеного бюджету надійшло 773,8 тисячі гривень від реалізації безхазяйного майна. Порівняно з 2018 роком надходження зросли на 71,2 тисячі. При цьому до державного бюджету перераховано 244 тисячі гривень, а до місцевих скарбниць — 529,8 тисячі гривень.

Фото сектору комунікації ГУ ДПС у Тернопільській області