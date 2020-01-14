Стартувала кампанія декларування доходів

Із початку січня цього року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2019 року. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Обов’язок подання декларації у платників податків виникає при отриманні:

— доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини, за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо;

— доходів від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відносяться, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на перше січня звітного податкового року, а також інвестиційних доходів;

— іноземного доходу;

— та в інших передбачених Податковим кодексом України випадках.

Платник податків може обрати зручний для себе спосіб подання податкової декларації про майновий стан і доходи:

— особисто або уповноваженою на це особою;

— надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Граничний термін подання декларації за звітний (податковий) 2019 рік — 30 квітня 2020 року.

Платники податків мають також право задекларувати право на податкову знижку, відповідно до статті 166 Податкового кодексу України, шляхом подання декларації до 31 грудня 2020 року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області