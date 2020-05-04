Володимир БРУДКО: «Декларуємо торішні доходи»

Нещодавно головне управління ДПС у Тернопільській області спільно з інформаційним порталом 0352.ua провели Інтернет-конференцію на тему деклараційної кампанії 2020 року. На запитання всіх охочих відповів заступник начальника управління — начальник відділу аналізу та прогнозування надходжень податків та зборів з фізичних осіб, єдиного внеску та розгляду звернень платників податків управління податків і зборів з фізичних осіб Володимир БРУДКО.

Привітавшись з електронними дописувачами, модератор насамперед зазначив, що граничний строк подання податкової декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік із першого травня продовжено до першого липня 2020 року. Кінцевий же строк сплати зобов’язань, зазначених у декларації за 2019 рік, перенесено з першого липня до першого жовтня поточного року.

Такі зміни передбачені Законом України від 17 березня 2020 року за номером 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

— Скажіть, чи декларують свої доходи адвокати?

— Так, декларують. При отриманні торік доходів від індивідуальної адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний подати до першого липня 2020 року до контрольного органу за місцем проживання декларацію про майновий стан і доходи за 2019 рік, а також сплатити до першого серпня податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовий збір за ставкою 1,5 відсотка.

Зауважу також, що при отриманні свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання.

Відповідно до пункту 178.1 статті 178 Податкового кодексу України адвокати, які мають намір здійснювати адвокатську діяльність індивідуально, зобов’язані стати на облік у контрольних органах за місцем постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік згідно зі статтею 65 Податкового кодексу України.

— Здаю в оренду гараж. Чи треба оподатковувати дохід?

— Відповідно до вимог статей 164.2.5 та 170.1 Податкового кодексу України, доходи, отримані від здачі в оренду не лише житлових приміщень, але й гаражів, дачних будинків, присадибних та інших земельних ділянок підлягають декларуванню. Якщо нерухомість або інше майно орендує юридична особа або фізична особа — підприємець, то податковим агентом є орендатор. Він повинен утримати та перерахувати до бюджету податок за ставкою 18 відсотків. Якщо ж нерухомість здається фізичній особі, то податок за цією ставкою сплачує орендодавець.

— Від тітки дісталася спадщина. Який відсоток треба заплатити державі?

— Вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення, оподатковується за ставкою ПДФО п’ять відсотків. Тобто фізичні особи — резиденти, які отримують спадщину (подарунок) від фізичної особи — резидента, але не відносяться до членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, сплачують ПДФО за ставкою п’ять відсотків від вартості будь-якої спадщини (подарунка).

А об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем від спадкодавця — нерезидента, та об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем — нерезидентом від спадкодавця — резидента оподатковуються ПДФО за ставкою 18 відсотків.

— Чи правда, що можу повернути частину податку від того, що переобладнав машину на газ?

— Справді, фізична особа, яка здійснила переобладнання транспортного засобу, що йому належить, та використовує біопаливо (це біоетанол, біодизель, стиснутий або скраплений газ та інші види біопалива) може скористатися правом на податкову знижку.

Право на отримання податкової знижки підтверджують:

— документи, які підтверджують витрати, здійснені для переобладнання транспортного засобу, зокрема, квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, копії договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх отримувача;

— сертифікат відповідності для транспортного засобу, що був переобладнаний і свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

— акт технічної експертизи або сертифікат відповідності — для транспортних засобів, що переобладнані в індивідуальному порядку, а також для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива;

— свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт).

До податкового органу до 31 грудня 2020 року необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи за формою, затвердженою наказом мінфіну від 2 жовтня 2015 року за номером 859. У редакції від 25 квітня 2019 року за номером 177).

Також необхідно подати довідку від роботодавця про отримані у звітному році доходи у вигляді заробітної плати.

— Установив цього року газову колонку…

— Тоді ви можете скористатися податковою знижкою, подавши декларацію про майновий стан і доходи у 2021 році.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області