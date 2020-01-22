Стережіться дурисвітів!

На Тернопільщині знову активізувалися шахраї, які, вдаючи посадових осіб територіальних органів ДПС у Тернопільській області, телефонують до керівників підприємств чи підприємців і вимагають матеріальну винагороду. Зокрема, неабияку активність дурисвітів зафіксовано днями в Тернополі.

Невідомі особи телефонують до платників податків із номера (068)663-12-15, звертаючись із проханням перетелефонувати нібито до посадових осіб Тернопільського управління за номером (098)548-73-88. Опісля ж просять надати кошти для залагодження різних питань.

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області вкотре наголошують, що фахівці податкової служби Тернопільщини жодних вказівок збирати гроші від свого імені чи від імені довірених осіб не давали і давати не можуть.

Проте, як свідчить практика, частина громадян та суб’єктів підприємницької діяльності не перевіряють достовірність інформації і надають грошові кошти зловмисникам, які, представляючись службовими особами податкового відомства, в очах громадськості кидають тінь та негативно впливають на честь і ділову репутацію працівників Державної податкової служби загалом.

Тому в ГУ ДПС у Тернопільській області закликають платників податків бути обачними й не піддаватися на провокації. У випадку отримання інформації про такі пропозиції, вчинення протиправних дій від імені працівників органів ДПС або нібито від їх імені — негайно просять повідомити відповідний підрозділ Національної поліції за номером телефону 102 або телефонувати до антикорупційного сервісу ДПС України «Пульс» за номером телефону (0800)501-007, напрямок «4».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області