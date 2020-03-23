Сервіси ДПС лише в режимі онлайн

У зв’язку із запровадженням на території Тернопільської області надзвичайної ситуації внесено зміни до роботи Центрів обслуговування платників територіальних органів ГУ ДПС в області. З 23 березня 2020 року і на період дії карантину — йдеться в зверненні ГУ ДПС у Тернопільській області — адміністративні послуги надаватимуться виключно в електронному режимі.

Податківці також звернули увагу, що на цей час зупиняється перебіг строків звернень за отриманням адміністративних та інших послуг і строків надання цих послуг. Після припинення карантину перебіг цих строків буде продовжено з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

До послуг платників діють електронні сервіси за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/

Електронні скриньки для подання письмових звернень: tr.upr0200@tax.gov.ua та idd@tax.gov.ua (для отримання інформаційно-довідкових послуг без використання електронного цифрового підпису).

Телефони: приймальня — (0352)43-46-01, канцелярія — (0352)43-46-09, факс — (0352)43-46-02.

— Сподіваємося на ваше розуміння, — сказано на завершення звернення головного управління ДПС у Тернопільській області. —Подбаймо про власну безпеку та безпеку своїх рідних. Будьмо гуманні та єдині у цей час випробувань.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області