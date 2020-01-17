Від власників нерухомості надійшло майже 115 мільйонів гривень

Торік до місцевих скарбниць Тернопільщини надійшло 114 мільйонів 753,1 тисячі гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Очікувані надходження перевершені на 21,3 мільйона гривень або на 22,7 відсотка. Порівняно ж із січнем-груднем 2018 року приріст склав 30,9 мільйона гривень.

Внесок юридичних осіб склав 55 відсотків. Вони перерахували до місцевих скарбниць 68 мільйонів 343 тисячі гривень цього платежу. Аналогічні позаторішні надходження перевищені на 15,1 мільйона, очікувані — на 14,6 мільйона.

Фізичні особи спрямували до бюджетів територіальних громад 46 мільйонів 410,1 тисячі гривень — на 16,6 відсотка більше прогнозованого. Відтак громади додатково отримали 6,6 мільйона гривень. Порівняно з 2018 роком надходження податку на нерухоме майно зросли на 15,8 мільйона гривень або на 51,7 відсотка.

Доречно нагадати, що з січня 2020 року змінився розмір мінімальної заробітної плати. Нині вона складає 4723 гривні на місяць. Тож змінено і розмір місцевих податків та зборів, ставки яких встановлюються рішеннями місцевих органів самоврядування і становлять відсоткову ставку від мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Скажімо, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не може перевищувати 1,5 відсотка мінімальної зарплати за квадратний метр. Отож, у 2020 році за квадратний метр нерухомості максимально сплачуватимуть 70,85 гривні податку.

Фото сектору комунікації ГУ ДПС у Тернопільській області