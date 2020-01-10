За грудень — утричі більше очікуваного

Торік платники податків Тернопільщини забезпечили сплату до Зведеного бюджету України 277,2 мільйона гривень податку на прибуток. До державного бюджету спрямовано 248,2 мільйона, місцеві ж скарбниці отримали 29 мільйонів гривень.

До загального фонду зведеного бюджету в січні-грудні 2019 року сплачено 5,8 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій.

Торік же в грудні до зведеного бюджету спрямовано 5,3 мільйона гривень податку на прибуток. Очікувані показники перевищені більш ніж удвічі. До державної казни надійшло 2,8 мільйона, а місцеві скарбниці поповнилися на пів мільйона гривень, що втричі більше очікуваного.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області