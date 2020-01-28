Жодна з команд без нагород не залишилася

Юні фізкультурники з п’ятьох загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступенів визначили наприкінці минулого тижня лауреатів четвертих спортивних ігор школярів Теребовлянської об’єднаної територіальної громади з настільного тенісу і шахів. Комплексні старти для них традиційно організували місцеві центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділ освіти.

Турнір любителів інтелектуальних ігор засвідчив перевагу шахістів із Долини. Компанію на п’єдесталі пошани їм склали команди з Кровинки і Вербівців.

Натомість у суперечці юних майстрів малої ракетки чемпіонами стали школярі зі Старої Могильниці. Тільки переможцям поступилися учні із Сущина. А третє місце виборола команда з Долини.

Переможці і призери нагороджені грамотами теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з архіву організаторів