Державна реєстрація третейських судів

Відповідно до 2 частини статті 2 Закону України «Про третейські суди» (далі – Закон) третейський суд – недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому цим Законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Цей Закон регулює порядок утворення та діяльності третейських судів в Україні та встановлює вимоги щодо третейського розгляду з метою захисту майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб.

До третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з цивільних та господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом.

Завданням третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних чи юридичних осіб шляхом всебічного розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.

Південно-Західне міжрегіональне управління міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) у своїй діяльності керується Положенням про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за № 759/19497 (із змінами), згідно пункту 4.56 якого, здійснює відповідно до закону державну реєстрацію громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання, обласних, регіональних, республіканських, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських та місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів ; державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації постійно діючого третейського суду подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію постійно діючого третейського суду;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління засновника про створення постійно діючого третейського суду;

3) установчі документи постійно діючого третейського суду (положення, регламент третейського суду);

4) список третейських суддів;

5) копія статуту засновника третейського суду.

Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Тернопільській області

Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ)