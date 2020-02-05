Лауреат конкурсу «Людина року-2019» Володимир КОВАЛЬ

«Його називають людиною-легендою аграрної економіки Гусятинщини. Інженерні нововведення та новаторство в аграрній індустрії, які багато років впроваджує у виробництво Володимир Коваль, створили йому славу спеціаліста від Бога та визнаного авторитета аграрної інженерії Тернопільщини.

Засноване ним на 50 гектарах землі фермерське господарство «Коваль» нині обробляє понад п’ять тисяч гектарів орендованої землі і стало школою передового досвіду в картоплярстві та виробництві альтернативних видів палива… Виплекане Володимиром Ковалем аграрне виробництво є зразком справжньо-го сімейного фермерства, витоки якого мають прадавню українську традицію. Нині батькову трудову естафету продовжують сини Олег та Ігор», — зазначається у поданні обласної ради сільськогосподарських підприємств. У Володимира Коваля багато державних нагород, а тепер він отримав чи не найціннішу — визнання своїх краян.

Фото Василя Бурми