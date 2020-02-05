Лауреат конкурсу «Людина року-2019» Володимир ШМАТЬКО

У це важко повірити: йому лише 34, а як багато уже встиг — і вищу освіту здобути, і стажуватися в Угорщині, Словаччині, Австрії. У 20 років став депутатом Чортківської районної ради, у 24 був обраний білівським сільським головою, багато зробив для розвитку рідного села — одного з найбільших у Західній Україні.

У 2014-му був добровільно мобілізований на службу у Збройні сили України, в зону АТО. Служив у 128-й гірсько-піхотній бригаді: командир взводу, старший лейтенант. Учасник бойовий дій у Дебальцеві Донецької області. А в 2015-му його обрали чортківським міським головою — у 29 років! І про його щедрі справи на цій посаді говорить не тільки вся область, а й Україна. Серед його найбільших досягнень як очільника міста — залучення великого інвестора, завдяки якому було створено близько двох тисяч робочих місць.

На фото Василя Бурми: Володимир ШМАТЬКО з донькою Софійкою.