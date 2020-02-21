Малий бізнес суттєво наповнює місцеві бюджети

У січні 2020 року суб’єкти господарювання Тернопільщини, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини понад 84,6 мільйона гривень єдиного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 7,9 мільйона або на 10,3 відсотка. Загалом же частка єдиного податку в місцевих бюджетах складає майже четверту частину всіх надходжень.

Більш ніж половину єдиного податку сплатили приватні підприємці. Вони перерахували до місцевих скарбниць 44,1 мільйона гривень, що на 4,6 мільйона більше, ніж торік у січні. Юридичні особи поповнили бюджети, сплативши 7,4 мільйона гривень єдиного податку. Приріст надходжень склав майже три мільйони або 36,6 відсотка.

А від суб’єктів господарювання, які перебувають на фіксованому податку (четверта група спрощеної системи оподаткування), надійшло 33,1 мільйона гривень, що на 1,3 мільйона перевищує показник аналогічного торішнього періоду.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області