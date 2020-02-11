На підтримку військових

У січні 2020 року платники податків Тернопільщини задля підтримки армії сплатили до держбюджету 23 мільйони 550,7 тисячі гривень військового збору. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Валерій Лісницький.

Очікувані надходження перевищені на 3,6 мільйона. Порівняно ж із торішнім січнем сплата зросла на п’ять мільйонів 599,7 тисячі гривень або на 31,2 відсотка».

— Кожен житель краю, який отримує офіційну зарплату чи декларує доходи, — наголосив керівник, — може впевнено стверджувати, що фінансово підтримує національне військо. Адже із загального фонду держбюджету військовий збір спрямовується задля підтримки армії.

Не зайве нагадати, що військовий збір введений в Україні із серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання у зоні операції Об’єднаних сил. Ставка збору становить 1,5 відсотка.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області