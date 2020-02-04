«Ні!» наркотикам у Тернополі

«Справедливий суд торгівцям смертю», «Наркотики — зло», «Наркоторговці = вбивці» — ці та інші гасла лунали вранці 4 лютого біля будівлі Тернопільського міськрайонного суду. Небайдужі тернополяни влаштували тут мирну акцію протесту на знак незгоди із рішенням суду щодо вироку затриманим раніше наркоторговцям.

Дев’ятьох розповсюджувачів наркотиків затримали наприкінці січня. Двох відпустили одразу, за решту суд призначив заставу. Однак мешканці міста незадоволені таким рішенням.

— Вони «працювали» багато років, заробляючи по 25-50 тисяч гривень на день, — говорить організатор акції Олег Коган. — Якщо порахувати прибуток наркоторговців за два роки, це приблизно 29 мільйонів. А тепер їм кажуть: віддайте трохи тих грошей, що ви заробили на смертях дітей, і йдіть на свободу. Ми цього не хочемо. Хочемо, щоб у нашому місті не було наркоманії, від якої масово вмирають діти. У нас є бажання дати цій справі розголос, і ми готові пробиватися навіть у кабінети Києва, аби розв’язати проблему наркоторгівлі.

Акцію запланували як мирний пікет. Упродовж певного часу учасники стояли під будівлею суду, скандуючи «Тернопіль без наркотиків», «Обридло», «Це справа застави для вбивць». Не дочекавшись реакції представників правосуддя, пікетувальники рушили в напрямку вулиці Соломії Крушельницької з наміром вийти на дорогу й зупинити рух автомобілів. Проте цього робити не довелось: організаторам зателефонував начальник головного управління Національної поліції у Тернопільській області Олександр Богомол. Він запевнив, що поліція солідарна з пікетувальниками, і висловив готовність організувати круглий стіл за участю представників органів місцевого самоврядування й управління охорони здоров’я. Зустріч відбудеться у п’ятницю, 7 лютого, у приміщенні ГУНП у Тернопільській області.

Ірина МАХТУРА.

Фото авторки