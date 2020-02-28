Нотатки на дверях Чорткова

Складові старого міста формують єдине ціле, а водночас є автономними й велемовними елементами.

Так із дверима, наприклад. Вони ідеально доповнюють фасад будинку, відтак є частиною історичного середовища. Проте елементи дверей цікаві самі по собі. Їх можна розглядати поза контекстом, і це теж дуже захопливо.

Стерті й понищені часом візерунки, відкоректовані форми, нашарування фарб. Усе це розповідає і про естетику певного періоду, і про те, як речі співіснують із людьми, як ми впливаємо на них, і вони на нас теж, зрештою.

Нинішня добірка складена із фото чортківських дверей. Тут є вигадливі вирізьблені візерунки, а є орнаменти, які витворились від того, що двері фарбували й перефарбовували — стихійні гармонії барв і фактур. Усе це — як напівреальні послання з минулого.

Анна ЗОЛОТНЮК.

Фото авторки.