Податок на прибуток — до зведеного бюджету

У січні цього року платники податків — юридичні особи Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 8,8 мільйона гривень податку на прибуток. Це перевищило очікувані надходження на 86,2 відсотка, додатково до скарбниці спрямували 4 мільйони.

При цьому до державного бюджету перераховано 7,9 мільйона гривень, а до місцевих — 900 тисяч. Фактично скарбниці отримали додатково відповідно 3,6 мільйона і 400 тисяч гривень. Адже реальна сплата перевищила очікувану на 85,5 і 92,7 відсотка.

Із початку 2020 року до загального фонду зведеного бюджету платники також спрямували 298,5 тисячі гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що майже в 9,7 разів перевищило очікувану сплату.

Порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено статтею 137 Податкового кодексу України. Платіж нараховується платником самостійно. Базова ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області