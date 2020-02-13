Повертають ПДВ тим, до кого не було претензій

Про бажання відшкодувати податок на додану вартість у січні цього року повідомили 89 суб’єктів господарювання — юридичних осіб і 25 підприємців Тернопільщини. Заявлена ними сума бюджетного на розрахунковий рахунок склала відповідно 47 та 6,1 мільйона гривень.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Валерій Лісницький.

– Порівняно з торішнім січнем заявлена до повернення сума ПДВ зросла відповідно на тринадцять і 3,4 мільйона гривень, — констатував посадовець. — Причому на початок лютого платникам податків краю повернули з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 58,9 мільйона. Юридичним особам — 57 мільйонів, підприємцям — 1,9 мільйона.

Натомість залишок невідшкодованого податку для приватних підприємців склав 4,1 мільйона гривень. Юридичним же особам залишилося відшкодувати вісімдесят мільйонів. Щодо 64-х із них тривають перевірки та процедура бюджетного відшкодування, передбачена вимогами Податкового кодексу України. А ще шістнадцять перебувають на стадії судового та адміністративного розгляду».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області