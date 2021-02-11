Підприємствам повернули ПДВ

Про бажання відшкодувати податок на додану вартість у січні цього року повідомили 66 суб’єктів господарювання — юридичних осіб Тернопільської області. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

Заявлена ними сума бюджетного відшкодування з податку на додану вартість на розрахунковий рахунок склала 51 мільйон гривень.

— Порівняно з торішнім січнем заявлена до повернення сума ПДВ зросла на чотири мільйони гривень, — констатував посадовець. — Станом на початок лютого цього року платникам податків краю повернули з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 51 мільйон гривень податку на додану вартість. Тобто відшкодування податку на додану вартість проводиться своєчасно та в повному обсязі.

Залишок невідшкодованого ПДВ склав 77 мільйонів гривень. Щодо 61 мільйона гривень податку ще тривають перевірки та процедура бюджетного відшкодування, а ще 16 мільйонів перебувають на стадії судового та адміністративного розгляду».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області