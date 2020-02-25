Зросли на третину

Упродовж січня 2020 року платники податків Тернопільщини сплатили 13 мільйонів 521,6 тисячі гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Очікувані надходження перевищені на 4,4 мільйона або на 48,8 відсотка. Порівняно ж з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 3,3 мільйона або на 31,7 відсотка.

Майже 93 відсотки податку на нерухомість сплатили юридичні особи. Вони перерахували до місцевих бюджетів 12 мільйонів 571,5 тисячі гривень, що на 2,8 мільйона більше, ніж торік у січні.

Фізичні особи сплатили 950,1 тисячі гривень податку, що перевищує аналогічні торішні надходження на 424,1 тисячі гривень і на 63,8 тисячі — очікувані надходження.

Не зайве нагадати, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки — один із платежів, який наповнює місцеві бюджети. Сплачують його фізичні та юридичні особи, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості. Ставки податку встановлюються рішеннями органів місцевого самоврядування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області