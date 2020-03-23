Декларують витрати задля отримання податкової знижки

Аби скористатися своїм правом на податкову знижку в січні-лютому цього року 1765 жителів краю подали до податкових органів декларації про майновий стан. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Вони задекларували 27,5 мільйона гривень витрат. Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість декларантів зросла на шість осіб, а сума витрат збільшилася на 2,8 мільйона.

Переважна більшість краян (1550 осіб чи 88 відсотків) подали декларації для отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання. Про сплату внесків за договорами довгострокового страхування життя заявили 190 декларантів. Сплата відсотків за іпотечними кредитами стала підставою для податкової знижки шістнадцяти жителів Тернопільщини. Понесені витрати в зв’язку з пожертвуваннями та переобладнанням транспортних засобів дали право на податкову знижку відповідно трьом та двом декларантам. Ще четверо осіб задекларували витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла.

Після перерахунків цим громадянам нараховано до повернення п’ять мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Трохи більше 46-ти відсотків (2,3 мільйона гривень визначеної до відшкодування суми) вже повернули декларантам.

У зв’язку із запровадженням на території Тернопільщини надзвичайної ситуації подавати декларацію про майновий стан і доходи можна лише в режимі онлайн через електронний кабінет платника https://cabinet.tax.gov.ua/ або поштою.

Варто також мати на увазі, що скористатися правом на податкову знижку громадяни можуть упродовж року — аж до 31 грудня включно. Ті ж, хто зобов’язаний задекларувати доходи, може це зробити до першого липня 2020 року — це визначено останніми змінами до Податкового кодексу України та інших законів щодо підтримки платників податків на період карантину.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області