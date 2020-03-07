До Тернополя прибуло 20 нових низькопідлогових автобусів

В рамках створення єдиної комунальної транспортної компанії, яка надаватиме якісні послуги з пасажирських перевезень у Тернополі, КП «Тернопільелектротранс» отримало 20 нових автобусів, що незабаром курсуватимуть за новою маршрутною мережею громадського транспорту.

Придбані автобуси відповідають стандартам Євро-5 і оснащені двигунами внутрішнього згоряння на зрідженому паливі, екологічно безпечні. Автобуси марки «МАЗ 206» є низькопідлоговими та закуплені на кошти Тернопільської міської ради за договором лізингу із державним банком «ПриватБанк».

«Сьогодні цей спільний проєкт разом з державним банком «ПриватБанк» повністю реалізований. І 20 абсолютно нових автобусів КП «Тернопільелектротранс» уже невдовзі виїдуть за визначеними маршрутами нової маршрутної мережі громадського транспорту, зокрема, частина буде на маршруті №35, а також на новому маршруті №21, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Насамперед, маршрути будуть розподілені туди, де не можуть проїхати тролейбуси та великогабаритні автобуси – це до мікрорайонів: Новий Світ, Кутківці, Пронятин».

Нагадаємо, у Тернополі оголошено конкурс на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у Тернопільській міській територіальній громаді. Конкурс триватиме до кінця березня.