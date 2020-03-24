Малий бізнес наповнює місцеві скарбниці

У січні-лютому 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів Тернопільщини 160 мільйонів 861,3 тисячі гривень єдиного податку — на 2,6 мільйона більше очікуваного. Порівняно ж з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 12,9 відсотка або на 18 мільйонів 415,6 тисячі гривень.

Єдиний податок — це система оподаткування, яку охоче обирають представники малого бізнесу, приватні підприємці. Тож значна частка надходжень сплачена суб’єктами підприємницької діяльності — фізичними особами. Впродовж двох місяців цього року вони сплатили 103 мільйони 87,9 тисячі гривень єдиного податку, що на один мільйон 37,9 тисячі гривень більше, ніж очікувалося. А порівняно із січнем-лютим 2019 року надходження зросли на 14,2 мільйона або на 16 відсотків.

Юридичні особи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, перерахували 22 мільйони 370,9 тисячі гривень єдиного податку. Фактична сплата перевищила очікувані надходження на 242,2 тисячі гривень. Приріст платежу до минулого року склав 2,9 мільйона або 14,7 відсотка.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку, а це четверта група спрощенців, сплатили у січні-лютому 35 мільйонів 402,5 тисячі гривень єдиного податку — на один мільйон 347,7 тисячі гривень більше, ніж торік за аналогічний період. Додатково бюджети отримали 1,3 мільйона гривень, шо на чотири відсотки перевищило очікувані надходження.

Варто також зазначити, що єдиний податок — платіж, який у повному обсязі спрямовується до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури. До того ж у місцевих бюджетах надходження єдиного податку — друге за важливістю джерело наповнення дохідної частини.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області