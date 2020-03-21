На Тернопільщині зафіксований перший випадок захворювання на коронавірус

В жителя м.Заліщики, 1963 року народження, Тернопільським обласним лабораторним центром методом ПЛР діагностовано COVID-19.
Для підтвердження результатів аналізи додатково відправляють в м.Київ.
Наразі обласним штабом вжиті всі протиепідеміологічні заходи, встановлено коло контактних осіб.
Закликаємо усіх тернополян та жителів Тернопільської області дотримуватися карантину
У звязку з цим у Тернопольській області та в Тернополі оголошено надвзвичайну ситуацію та було створено штаб по ліквідації надзвичайної ситуації.
З 23 березня буде призупинено рух громадського транспорту в місті Тернопіль, детальніше у відео:
Наживо: У Тернополі ввели надзвичайну ситуацію через перший випадок коронавірусу
У Тернополі ввели надзвичайну ситуацію через перший випадок коронавірусу
Geplaatst door Сергій Надал op Zaterdag 21 maart 2020