На Тернопільщині зафіксований перший випадок захворювання на коронавірус

В жителя м.Заліщики, 1963 року народження, Тернопільським обласним лабораторним центром методом ПЛР діагностовано COVID-19.

Для підтвердження результатів аналізи додатково відправляють в м.Київ.

Наразі обласним штабом вжиті всі протиепідеміологічні заходи, встановлено коло контактних осіб.

Закликаємо усіх тернополян та жителів Тернопільської області дотримуватися карантину

У звязку з цим у Тернопольській області та в Тернополі оголошено надвзвичайну ситуацію та було створено штаб по ліквідації надзвичайної ситуації.

З 23 березня буде призупинено рух громадського транспорту в місті Тернопіль, детальніше у відео: