Наталія — чемпіонка, Христина — володарка Кубка України і новоспечений майстер

Завершення календарної зими вітчизняні майстри «королеви спорту» відзначили двома всеукраїнськими стартами. Спочатку зібралися в Сумах, а за тиждень — у столиці нашої держави.

І знову окремі тернопільські атлети порадували власних прихильників успішними виступами. За підсумками чемпіонату України з легкої атлетики в приміщенні серед дорослих і молоді насамперед варто відзначити Наталію Стребкову. Повернення на бігову доріжку після тривалої відсутності, пов’язаної з травмою, майстер спорту міжнародного класу відзначила перемогою на дистанції 3000 метрів. Щоправда, в гладкому бігу, а не з перешкодами. Наслідки перенесеної травми, очевидно, ще не дозволяють сперечатися в дисципліні, в якій домоглася своїх найвищих досягнень.

На завершальних метрах динамівка, яка нині вдосконалює майстерність в обласній ШВСМ, до речі, в напруженій суперечці з конкурентками з Київщини і Туреччини виграла фінішний спурт — 9 хвилин 25,60 секунди. Срібну призерку підопічна Олександра Степанюка випередила менш ніж на секунду, бронзову — на дві з половиною.

А ще дві нагороди поклали до скарбнички збірної краю атлети, які змагалися в турнірі молоді віком до 23-х років. У забігові на 800 метрів срібну медаль завоювала Оксана Долинчук (Більчак). Причому вихованці Зборівської ДЮСШ, яку для легкої атлетики свого часу відшукав Володимир Небельський, довелося для цього встановити особисте досягнення — 2 хвилини 10,89 секунди. В той же час ще один вихованець ОШВСМ Олександр Шилівський відзначився в секторі для штовхання ядра. Найкраща спроба на 16 метрів 79 сантиметрів дозволила підопічному Івана Панасюка вибороти третє місце.

Варто також відзначити ще принаймні трьох наших земляків. Підсумкові п’яті місця в потрійному стрибку посів майстер спорту Сергій Крук (14 метрів 89 сантиметрів), яким в ОШВСМ опікується заслужений тренер України Михайло Васірук, у стрибках у висоту — підопічний іншого досвідченого наставника Євгена Кармелюка Олександр Хома. Вихованцеві ДЮСШ Тернопільського району в кваліфікації підкорилося особисте досягнення — 210 сантиметрів. У фіналі ж повторив його вдруге підряд. А ще одна представниця ОШВСМ Христина Стефанишина, яка теж займається під керівництвом Євгена Кармелюка і мами Ольги Стефанишиної, фінішувала сьомою — 175 сантиметрів.

Натомість у проведеному в Києві Кубку України взяли участь тільки двоє тернопільських стрибунів у висоту. Якщо Олександрові Хомі не вдалося продовжити полювання за рекордами (став шостим із результатом 200 сантиметрів), то Христина Стефанишина пережила справжні миті тріумфу. Вперше в житті підкоривши планку на висоті 183 сантиметри, не тільки стала володаркою почесного трофею, а й виконала норматив майстра спорту.

На фото: Христина СТЕФАНИШИНА після переможного фінішу на Кубку України.

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