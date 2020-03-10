Резерви — в збільшенні офіційно працевлаштованих, підвищенні зарплати

Податок на доходи фізичних осіб є одним із бюджетоформуючих платежів місцевих скарбниць. Упродовж січня-лютого 2020 року платники Тернопільщини сплатили 583 мільйони 781 тисячу гривень цього податку.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Валерій Лісницький.

— Порівняно з аналогічним торішнім періодом, — заначив пан Валерій, — надходження зросли на 53 мільйони 472 тисячі гривень або майже на 10,1 відсотка. Причому із загальної суми місцеві скарбниці отримали 435 мільйонів 457,9 тисячі гривень, що на 39,9 мільйона більше, ніж у січні-лютому 2019 року. До державного ж бюджету платники спрямували 148 мільйонів 323,1 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 13,5 мільйона.

Найбільше податку на доходи фізичних осіб перерахували до скарбниць платники Тернополя та Тернопільського району — відповідно 187,3 мільйона гривень та 40,1 мільйона. Вагомий внесок і від бізнесу та жителів Чорткова (18,3 млн грн), Теребовлянщини (18,2 млн грн), Гусятинщини (16,8 млн грн), Збаражчини (16,6 млн грн), Бучаччини (15,2 млн грн).

— Загалом же в доходах обласного бюджету податок на доходи фізичних осіб займає понад 87 відсотків і є основним джерелом їх зростання, – сказав на завершення Валерій Лісницький. — Резерви додаткових надходжень податку насамперед пов’язані із збільшенням офіційно працевлаштованого населення та підвищенням середньої зарплати, легалізацією її реального рівня.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області