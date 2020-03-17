Що закриють на карантин у Тернополі?

Прямий ефір засідання Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.

Наживо: чи закриють ринки, торгово-розважальні центри у Тернополі? Наживо: чи закриють ринки, торгово-розважальні центри у Тернополі? Вирішать на засіданні Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом Geplaatst door Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом op Maandag 16 maart 2020

З 17 березня, в Тернополі посилюють заходи для боротьби з поширенням коронавірусу. Відтак, в умовах карантину, з цього дня дозволено працювати лише продуктовим магазинам та тим закладам, які здійснюють торгівлю засобами гігієни, а також аптекам.

Працюватимуть два ринки – Тернопільський міський ринок та ринковий комплекс «ВІП Маркет», що розташований на вул. Шептицького, оскільки вони облаштовані системою вентиляції, водопостачання та відведення.

Всі інші заклади повинні бути закриті.

Таке рішення прийнято на засіданні оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на території Тернопільської міської територіальної громади коронавірусної інфекції.

«На сьогодні у м. Тернополі не зафіксовано жодного випадку COVID-19, а обласний лабораторний центр забезпечений тест-системами, де проводять дослідження усім пацієнтам із підозрою на захворювання коронавірусною інфекцією, – зазначає Сергій Надал.- Також сьогодні, 16 березня, були проведені наради з власниками та керівниками ринків, торгових центрів, супермаркетів та інших об’єктів, які працюють на території міста Тернополя. Завтра на позачерговій сесії Тернопільської міської ради буде внесено зміни в бюджет міста та спрямовані кошти на придбання додаткових апаратів штучної вентиляції легень, іншого медичного обладнання, засобів медичного захисту, в першу чергу, для медичних закладів».

Відповідно до рішення штабу прийнято з 17 березня припинити роботу закладів громадського харчування, торгово – розважальних центрів, ринків тощо. Текст рішення додається.

Свою роботу у місті продовжують комунальні служби, швидка та рятувальна служби.

Звертаємося до мешканців міста з розумінням поставитися до цих заходів, без потреби не виходити з помешкання, самоізолюватися і дотримуватися правил гігієни. Роботодавців з розумінням ставитися до цієї ситуації.

Нагадуємо, у разі підозри на коронавірусну інфекцію, тернополянам варто звертатися «гарячу лінію» оперативного штабу – 098 441 59 81.