Суттєво зросла сплата податку на прибуток

Майже 34 мільйони гривень податку на прибуток підприємств сплатили до зведеного бюджету в січні-лютому 2020 року суб’єкти господарювання Тернопільщини. Очікувані надходження перевищені на 30,5 відсотка.

До державного бюджету надійшло 30,1 мільйона гривень цього податку, а до місцевих скарбниць — 3,9 мільйона. Планові показники перевищено відповідно на 28,2 та 51,6 відсотка.

Упродовж двох місяців до зведеного бюджету надійшло 1,5 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету. Виконання індикативу перевищено майже в чотири рази. При очікуваних 400 тисячах реальна сплата склала 1,5 мільйона гривень.

За підсумками 2019 року декларації з податку на прибуток подали 3569 підприємств. Вони задекларували 44 мільярди 622,5 мільйона гривень доходів. Сплатити їм належить 124,2 мільйона гривень податку на прибуток. Приріст до минулого року склав 15 мільйонів гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області