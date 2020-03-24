У скарбничці збірної — дві медалі

Уже після оголошення в нашій державі карантину повернулися додому молоді тернопільські атлети, які виступили в Харкові на чемпіонаті України з греко-римської боротьби серед юніорів віком до двадцяти років. Двом із них удалося порадувати своїх наставників медалями офіційних всеукраїнських стартів.

Мова про студентів Тернопільського національного економічного університету Едуарда Стрільчука і Василя Васильківського, які захищали честь комунальної ДЮСШ із греко-римської боротьби та обласної ШВСМ. У суперечці атлетів, чия вага не перевищує 63 кілограми, Василь Васильківський поступився тільки в сутичці за «золото» і піднявся на другу сходинку п’єдесталу пошани.

Натомість баталії борців у ваговій категорії до 55 кілограмів завершилися тим, що відзнак за третє місце удостоївся Едуард Стрільчук.

Непогано виступили і ще двоє студентів цього вишу. П’ятими в своїх вагових категоріях фінішували Вадим Рафа і Олександр Суперсон.

На фото: тернопільські борці греко-римського стилю разом зі своїми наставниками Андрієм ТЕЛЕБАНОМ, Віталієм ЛІЩИНСЬКИМ і Володимиром ЛУЧАНКОМ.

Фото з вільних джерел