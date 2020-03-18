Узяли приклад із наставника

Хоча в тернопільських «Інваспорті» і ДЮСШ «Інваспорт», як і по всій країні, через поширення коронавірусу й оголосили про припинення на невизначений термін усіх фізкультурно-оздоровчих і спортивних стартів, ще маємо для вас інформацію про успіхи їхніх вихованців на одних з останніх поки що чемпіонатах України. Напередодні оголошення карантину з Луцька і Житомира повернулися шашкісти.

У сусідньому обласному центрі протягом дев’яти днів тривали баталії чемпіонату України з шашок-64 серед спортсменів із порушенням зору. Дорослі та молодь віком до 23-х років визначили найсильніших у класичній і швидкій грі.

Серед трьох наших земляків, які взяли участь у змаганнях, найкраще виступив тренер тернопільських шашкістів, майстер спорту Пантелеймон Яблонський. Виборов третє місце в швидких шашках і четверте — в класичному турнірі. Не так удало склалися справи в його підопічного Петра Яськіва — відповідно чотирнадцята і сімнадцята позиції. Натомість виступ студента Тернопільського медичного коледжу Олександра Процюка, який уперше взяв участь у молодіжному чемпіонаті України, наставник визнав успішним. За підсумками турніру зі швидких шашок увійшов до шістки найкращих, а в класичній грі фінішував сьомим.

Тим часом практично в ті ж строки в Житомирі відбулися молодіжний та юнацький чемпіонати України з шашок-64 серед спортсменів із порушенням слуху. І там у чотирьох підопічних Пантелеймона Яблонського була нагода заявити про себе в двох турнірах.

Найкраще це вдалося молодшим. Дворазовим чемпіоном України серед юнаків став студент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Назар Хомяк. Причому в турнірі з блискавичних шашок не дорахувався лише двох балів із вісімнадцяти можливих, а в класичному — і, взагалі, одного! Гідну компанію склав йому й учень Тернопільської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату I—III ступенів Ростислав Паньків. Третє завойоване місце в турнірі з класичних шашок підкріпив ще й четвертим у блискавичній грі.

Не підвели і шашкісти віком до 23-х років, кандидат у майстри спорту Лариса Харчук і Сергій Карагодін. У блискавичній грі посіли відповідно п’яте і четверте місця, у класичному турнірі — шосте і сьоме.

За підсумками змагань у Житомирі Назар Хомяк і Ростислав Паньків увійшли до збірної України, яка готуватиметься до травневого чемпіонату Європи в Польщі. Сподіватимемося, що до того часу спортивні змагання відновляться.

А фахівці тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт» просять усіх земляків дотримуватися профілактичних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу і зичать усім здоров’я.

На фото: після завершення церемонії нагородження в Житомирі; наставник тернопільських шашкістів, бронзовий призер чемпіонату України із шашок-64, майстер спорту Пантелеймон ЯБЛОНСЬКИЙ.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»