Завершили сезон всеукраїнськими стартами

Напередодні оголошення карантину в зв’язку із поширенням коронавірусу в Західному реабілітаційно-спортивному центрі Національного комітету спорту осіб з інвалідністю встигли провести два завершальні в цьому сезоні всеукраїнські старти. Спочатку визначилися лауреати чемпіонату України із зимових видів спорту (лижні перегони, біатлон) серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та з порушенням зору.

Звісно, що фаворитом у суперечці чоловіків, які змагалися сидячи, був наш земляк, параолімпійський чемпіон, майстер спорту міжнародного класу Тарас Радь. І студент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка повністю виправдав сподівання вболівальників. Особисту скарбничку нагород підопічного заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Віктора Федорчака, який нещодавно відсвяткував 60-літній ювілей, поповнили відразу три золоті медалі. За перемоги в спринтерських лижних перегонах класичним стилем і на дистанції п’ять кілометрів вільним стилем, а також у біатлонному спринті на дистанції 7,5 кілометра.

У лижних перегонах честь тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт» захищали ще двоє наших земляків. У спринті сьомим фінішував учень Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру Андрій Євтушенко з Порохової Бучацького району, восьмим — Володимир Черниш із Копичинців Гусятинського району. А на п’ятикілометровому відрізку Андрій виборов восьме місце, Володимир — десяте.

Відразу після завершення чемпіонату України члени параолімпійської збірної України мали вирушити до шведського Естерсунда, де на другу половину березня були заплановані чемпіонат світу і фінал Кубка світу з лижних перегонів та біатлону. Однак змагання через відомі причини скасували і міжнародний сезон завершився достроково.

Натомість відразу після стартів параолімпійців на лижню в Яворові Турківського району на Львівщині вийшли дефлімпійці, які розіграли нагороди Кубка України з лижних перегонів серед спортсменів із порушенням слуху.

І ще один наш уславлений атлет гідно привітав з ювілеєм свого наставника Віктора Федорчака. Мова, звісно, про заслуженого майстра спорту Андрія Андріїшина. Титулований тернопілець теж виборов три медалі. Для початку став чемпіоном у гонці класичним стилем із масового старту на десять кілометрів. В індивідуальному спринті вільним стилем на 1,4 кілометра виборов друге місце. А на завершення фінішував третім у перегонах вільним стилем з інтервальним стартом на вісім кілометрів.

Цікаво, що під час проведення обох всеукраїнських змагань у Західному реабілітаційно-спортивному центрі проходили фізкультурно-спортивну реабілітацію тридцять осіб з інвалідністю з Тернопільщини. Цікаву і насичену програму реабілітації вони поєднали з уболіванням за своїх земляків, щоразу одними з перших вітаючи їх з успішними виступами.

На фото: на старті — Андрій АНДРІЇШИН; Віктор ФЕДОРЧАК разом зі своїми підопічними Володимиром ЧЕРНИШЕМ, Андрієм ЄВТУШЕНКОМ і Тарасом РАДЬОМ.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»