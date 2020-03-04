Якщо перевищені допустимі межі обсягу доходу

Пунктом 293.8 статті 293 Податкового кодексу України визначено перехід підприємців — платників єдиного податку на застосування спрощеної системи оподаткування при перевищенні обсягу доходу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Якщо платники єдиного податку першої групи в календарному кварталі перевищать визначений для них обсяг доходу (300 тисяч гривень), із наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої груп, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

При перевищенні обсягу доходу платниками єдиного податку другої групи (1,5 мільйона гривень), їм необхідно в наступному податковому кварталі подати заяву для переходу на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування.

Фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку третьої групи, які перевищили в податковому (звітному) періоді визначений для них обсяг доходу (5 мільйонів гривень), зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України.

Причому такі платники зобов’язані подати заяву не пізніше двадцятого числа місяця, наступного за календарним кварталом, в якому допущено перевищення обсягу доходу. А до суми перевищення застосувати ставку єдиного податку в розмірі п’ятнадцяти відсотків.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області