Активніше користуються електронними сервісами податкової

Упродовж січня-березня цього року сімнадцять Центрів обслуговування платників органів ДПС Тернопільської області відвідали 65938 осіб. Фахівці податкової служби надали їм 33185 адміністративних послуг.

У зв’язку з карантином кількість відвідувачів зменшилася. До того ж мешканці нашого краю активно користуються електронними сервісами, застосовуючи ключі електронного цифрового підпису.

Понад третину всіх адміністративних послуг надали фахівці Тернопільського управління — 11389 або 34,30 відсотка. Трохи менше Кременецького — 6762 (20,4%) і Чортківського управлінь — 5305 (16%). Працівники Теребовлянського та Козівського управлінь надали відповідно 4592 (13,8%) та 3712 (11,2%) адміністративних послуг. А фахівці ГУ ДПС в області — 1425 (4,3%).

Найчастіше платники зверталися для того, аби отримати відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, а також картку платника податків та внести до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника — відповідно 11833 та 10105 відвідувачів. Також значну кількість послуг надали краянам, які звернулися щодо формування витягів із реєстру платників єдиного податку (2257), реєстрації платниками єдиного податку (2043), реєстрації книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку (1976).

У ЦОПі Тернопільської ДПІ працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, приватних підприємців та громадян. Упродовж січня-березня 2020 року фахівці підрозділу згенерували 12200 відкритих ключів електронного цифрового підпису. Це майже втричі більше, ніж торік у першому кварталі.

До речі, ДПС розробила серію відеоуроків для платників, де поетапно демонструється алгоритм дій користувача. Переглянути відео про те, як листуватися з податковою службою чи подавати звіти тощо, можна на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6094.html або ж на Ютуб-каналі відомства чи на офіційній сторінці мережі Facebook

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області