Андрій ВЕГЕРА: «Змінилися терміни запровадження програмних РРО»

Учора в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Заступник начальника управління — начальник відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування Андрій Вегера спілкувався з усіма охочими на тему змін у термінах запровадження програмних РРО.

— Свої корективи, — сказав для початку пан Андрій, — вніс карантинний Закон України від 17 березня цього року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)».

— І як змістилися в часі терміни застосування програмних РРО для суб’єктів господарювання другої-четвертої груп єдиного податку — не забарилося перше запитання?

— Останні події у світі та в нашій країні, області внесли корективи як у повсякденне, так і в економічне життя. Тому уряд прийняв рішення підтримати бізнес, внісши відповідні законодавчі зміни, які торкнулися і програмних РРО. До першого серпня 2020 року перенесено введення в дію норм законодавства щодо запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій, як альтернативу класичним РРО. Також, до цієї дати продовжено можливість не застосовувати як класичні, так і програмні РРО приватним підприємцям єдиного податку другої-четвертої груп незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує ліміт в один мільйон гривень. Винятком є реалізація технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, та реалізація лікарських засобів, виробів медичного призначення.

При цьому надання платних послуг у сфері охорони здоров’я, виключено із зазначеного переліку. Такі послуги можна буде надавати в межах зазначеного ліміту до першого січня 2021 року.

— А як щодо обов’язкового застосування програмних РРО підприємцями, що обрали другу-четверту групи єдиного податку, із січня 2021 року? Це залишилося без змін?

— Ні. Тут теж є зміни. З першого січня до першого квітня 2021 року продовжено можливість не застосовувати РРО приватним підприємцям — платникам єдиного податку другої-четвертої груп, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує один мільйон гривень, незалежно від обраного виду діяльності.

— Тут обійшлося без винятків?

— Ні. Є винятки. Нововведення не стосується підприємців-спрощенців, які здійснюють такі види діяльності: реалізовують товар (надають послуги) через мережу Інтернет; здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту або лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я, або продаж ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, чи торгують вроздріб вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД).

Перенесення термінів не стосується суб’єктів підприємництва, які працюють у сфері ресторанного бізнесу (кафе, ресторани швидкого обслуговування), якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»; діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД); туристичних агентств, туристичних операторів. Новація не торкається й тих, хто реалізовує текстиль (крім за готівку на ринку), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом міністрів України.

— А як із застосуванням штрафних санкцій, чого варто очікувати?

— До першого січня 2021 року продовжено період, упродовж якого санкції, визначені пунктом 1 статті 17 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», будуть застосовуватися в зменшених розмірах. Конкретніше:

— 10 відсотків вартості проданих із порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) — за порушення, вчинене вперше;

— 50 відсотків вартості проданих із порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) — за кожне наступне вчинене порушення.

— «Кешбек» запрацює із жовтня?

— Ні, оскільки на перше січня 2021 року перенесено запровадження процедури «КЕШБЕК».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області