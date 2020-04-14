Чвертьфінали і півфінали: з однієї гри і без глядачів

Асоціація європейських клубів і УЄФА, здається, дійшли згоди стосовно завершення як національних, так і міжнародного сезонів 2019—2020 років. Пріоритет усе ж віддали вітчизняним чемпіонатам європейських країн.

А вже після того, як без присутності глядачів будуть завершені регулярні національні турніри, дасть Бог, дійде черга і до вирішальних матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Їх запланували на серпень цього року. Причому переможці чвертьфінальних і півфінальних поєдинків європейських клубних турнірів визначаться після однієї гри, яка буде проведена на нейтральному полі.

Очікується також, що новий сезон розпочнеться у вересні цього року. Натомість найближче майбутнє ігор у виконанні національних збірних усе ще, так би мовити, в тумані. Скажімо, президент КОНКАКАФ і віцепрезидент ФІФА Віктор Монтальяні схиляється до думки, що в цьому році прихильники гри мільйонів так і не побачать футболу у виконанні національних збірних команд. І справа не тільки в побоюванні за здоров’я гравців і тренерів чи в різному рівні готовності колективів. Проблемою стане і можливість перетину кордонів.

Саме тому й один із керівників ФІФА насамперед віддає перевагу внутрішнім турнірам. Хоча і про відміну вересневих «вікон» для матчів збірних рішення ще не ухвалювали.

Отож, залишається хіба сподіватися, що до березня 2021 року все буде гаразд. Тому й у ФІФА нині вважають своїм головним завданням — допомогти національним чемпіонатам. А тоді дійде час і до поєдинків під егідою цієї організації, якій, нагадаю, в наступному році доведеться визначити, хто буде гідним виступити на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.

Сказане, до речі, залишається актуальним і для УЄФА. Адже фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу, право виступити в якому завоювала і збірна України, перенесли на 12 червня — 12 липня 2021 року.

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