Надія вмирає останньою…

Коронавірус паралізував не тільки європейський, а й світовий футбол. Як не прикро, але досі не відомо, коли клуби повернуться до нормального життя.

Утім це аж ніяк не означає, що в провідних чемпіонатах відмовилися від намірів завершити регулярні турніри. Матчі Німецької бундесліги, скажімо, можуть відновитися 9 травня. І хоч ігри планують проводити без присутності глядачів, це чи не єдиний варіант, завдяки якому вдасться зберегти більшість із клубів. Рішення стосовно запропонованого варіанта, до речі, мають намір ухвалити вже завтра.

Варіант із відміною сезону в Англійській прем’єр-лізі теж не розглядався. В цьому запевнив виконавчий директор «Брайтона» Пол Барбер. У нинішній кампанії клубам АПЛ залишилося ще провести 92 поєдинки. Наразі невідомі ні ім’я чемпіона (хоча «Ліверпулю» в дев’ятьох матчах залишилося набрати шість очок), ні учасники єврокубків, ні невдахи, яким доведеться розпрощатися з елітним дивізіоном. Однак в Англії чемпіонат відновиться не раніше 8 червня.

А найсвіжіша інформація стосується Італійської серії А. Відразу дві команди — «Фіорентина» і «Парма» — спростували чутки про небажання догравати чемпіонат. В офіційній заяві фіалок, скажімо, йдеться про те, що клуб готовий ухвалити будь-яке рішення, прийняте спільно керівництвом ліги та урядом країни. Хоча за день перед тим була оприлюднена інформація стосовно того, що, крім згаданих команд, за відміну чемпіонату висловилися також «Торино», «Сампдорія», СПАЛ, «Брешія» і «Болонья». Всі вони побоювалися ризиків, які виникли через пандемію коронавірусу.

Натомість Європейський футбольний союз планує дограти всі матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи в серпні. Датами проведення фінальних матчів називаються відповідно 29 і 26 серпня. А згідно з попереднім календарем Ліги Європи повторна зустріч між донецьким «Шахтарем» і німецьким «Вольфсбургом» може відбутися в Харкові 6 серпня. В першій виїзній, як прихильники гірників, звісно, пам’ятають, гору взяли підопічні Луїша Каштру — 2:1.

Цікаво, що попередній наставник багаторазових чемпіонів України Паулу Фонсека, який нині тренує італійську «Рому», разом з асистентами і гравцями першої команди на чотири місяці відмовилися від зарплат. Для того, аби знизити економічні ризики для клубу і забезпечити виплати іншим його працівникам. Ще раніше аналогічне рішення ухвалили тренери і гравці «Ювентуса».

А що ж Українська прем’єр-ліга? Завершити чемпіонати як в елітному дивізіоні, так і в усіх інших лігах ніби ніхто не проти. Втім точну дату відновлення турнірів нині навряд чи хтось назве. Певні надії пов’язують із призначеним на четвер, 23 квітня, засіданням виконкому УЄФА, яке проведуть у форматі відеоконференції. Саме під час нього й буде обговорений стан справ в європейських і національних футбольних змаганнях.

Зрештою, не все і від УЄФА залежить. В тій же Італії вже ухвалили принципове рішення завершити чемпіонат. Але тільки після дозволу уряду країни.

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