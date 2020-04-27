Де знайти інформацію?

Відповідно до пункту 95.1 статті 95 Податкового кодексу України (ПКУ) контрольний орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності — шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 95.7 згаданої статті визначено, що продаж майна платника податків здійснюється на публічних торгах та/або через торгівельні організації.

Продаж майна платника податків на публічних торгах здійснюється в такому порядку:

— майно, яке може бути згруповано та стандартизовано, підлягає продажу за кошти виключно на біржових торгах, які проводяться біржами, що створені відповідно до закону і визначені контрольним органом на конкурсних засадах;

— цінні папери — на фондових біржах у порядку, встановленому Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

— інше майно, об’єкти рухомого чи нерухомого майна, а також цілісні майнові комплекси підприємств підлягають продажу за кошти виключно на цільових аукціонах, які організовуються за поданням відповідного контрольного органу на зазначених біржах.

Згідно ж із пунктом 95.13 під час продажу майна на товарних біржах контрольний орган укладає відповідний договір із брокером (брокерською конторою), яка вчиняє дії з продажу такого майна за дорученням контрольного органу на умовах найкращої цінової пропозиції.

Інформація про склад майна платників податків, призначеного для продажу, оприлюднюється відповідною біржею (пункт 95.16).

Інформація про час та умови проведення прилюдних торгів майном платників податків оприлюднюється відповідною біржею (п. 95.17 ст. 95 ПКУ).

Інформація, зазначена в пункті 95.17, та порядок її оприлюднення визначаються Кабінетом міністрів України.

Зокрема, пунктом 14 Порядку зміни початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 29 грудня 2010 року за номером 1244, передбачено, що продаж майна на аукціоні здійснюється не раніше ніж через п’ятнадцять днів після оприлюднення оголошення про проведення аукціону.

Організатор аукціону оприлюднює оголошення в засобах масової інформації та на власній вебсторінці не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до його проведення.

Також інформація щодо укладених договорів-доручень на реалізацію майна підприємств-боржників з уповноваженими організаціями та склад такого майна розміщується у рубриці «Переліки» на головній сторінці офіційного вебпорталу ДПС (www.tax.gov.ua).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області