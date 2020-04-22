Формує дохідну частину місцевих скарбниць

Упродовж першого кварталу цього року із доходів жителів Тернопільської області перерахували 895 мільйонів 700,3 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб. Приріст цього платежу до торішніх січня-березня склав 9,3 відсотка або 75 мільйонів 930,1 тисячі гривень.

Відповідно до бюджетного розподілу з усієї суми надходжень державна скарбниця отримала 25,5 відсотка податку на доходи фізичних осіб, що становить 228 мільйонів 513,8 тисячі гривень цього платежу. Натомість понад 74,5 відсотка податку на доходи фізичних осіб спрямували до місцевих скарбниць. Тож територіальні громади отримали 667 мільйонів 186,5 тисячі гривень.

Варто зазначити, що платниками податку на доходи фізичних осіб є як фізичні особи — резиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні і іноземні доходи, так і фізичні особи — нерезиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні, а також податкові агенти.

До речі, цей платіж є одним із бюджетоформуючих дохідної частини місцевих скарбниць. По області, скажімо, частка податку на доходи фізичних осіб у надходженнях до місцевих бюджетів складає понад 70 відсотків, а в скарбниці міста Тернополя — 60 відсотків. Причому основну частину в надходженнях цього платежу займає оподаткування заробітної плати та інших доходів громадян.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області