КОЖЕН ПРОДУКТ НЕ ВИПАДКОВИЙ

Часто у великодніх кошиках можна побачити і пляшку спиртного, й іграшки, і гроші, й іще багато чого. Однак підбір продуктів у кошику не є випадковим. Кожен продукт має символічне значення. Якщо в сім’ї є дитина, можна підготувати і для неї невеликий кошик, адже всі діти хочуть бути подібними до дорослих. Хоча традиції наповнення кошика різняться у регіонах України, церква виділяє лише необхідні для благословення страви. Отже, що можна святити, а що — не бажано? Зелень, свічка і вишиття Великодні кошики плетуть із фарбованої лози, з ажурними краями. Існує традиція заквітчувати їх миртом, самшитом, аспарагусом, квітами і кольоровими стрічками. До кошика кладуть гілочку свяченої верби і покривають його вишитою серветкою або рушничком. Прикрашання кошика зеленню символізує вічне життя, безсмертя. Вишитий рушник — життя і долю. Плетіння у вишитті нитки є також символом вічності, бо це процес, який можна продовжувати безконечно. А ще під час освячення у кошик ставлять свічку. Вона повинна нагадувати нам про Ісуса, котрий є Світлом для світу. Що має бути у кошику Паска — символ Воскресіння та Небесного Царства. Випікання паски — важливий етап приготування до свята. Більшість господинь має власний рецепт, який змінює неохоче, аби, бува, не прогадати. Готувати тісто на паску треба у спокої, з хорошими думками, бо за інших обставин вона може не вдатися. Сир і масло. Молочні страви, особливо молоко, є первотвором, продуктом, подарованим природою. Так, як мама годує свою дитину, так сир і масло є символами ніжності й жертовності Бога. Божої благодаті маємо прагнути, як немовля прагне материнського молока. Ці продукти накладають у невеликі посудини, а зверху малюють хрестик. Яйця, писанки і крашанки. Яйце — один із символів Великодня, що означає нове життя і відродження. Шинка або ковбаса. Вказує на годоване теля (жертовне ягня), яке звелів заколоти добрий батько після повернення блудного сина додому. Це символ душевної радості, що приходить від сповнення людиною Божої волі. Хрін — це міцне коріння, що може дати людині віра у Воскресіння Господа Ісуса Христа. До того ж хрін символізує міцність і незламність людського духу після прийняття таїнства сповіді. Існує легенда, за якою Христа намагались отруїти корінням хрону, вважаючи його через гіркоту смертоносним. Проте ця рослина — природний антисептик, вона корисна і сприяє травленню. Сіль — символ повноти і достатку. У Біблії сіль символізує спосіб зв’язку між Богом і Його народом. Під час нагірної проповіді Ісус називає учнів «сіллю землі». Сіль — продукт, що навіть у малій кількості додає смаку іншим продуктам. А ще її вважали оберегом. Адже і до хати приходили із хлібом-сіллю, і в дорогу брали із собою дрібку солі. Чого не можна освячувати Спиртні напої. Священники застерігають, що алкогольні напої класти в кошик у жодному разі не можна. Ці напої не освячуються, оскільки не згадуються під час молитви у переліку продуктів, які приносимо Богові на освячення. Ніж. Побутують думки, що освячені продукти потрібно розрізати посвяченим ножем. Це вигадка і забобони. Вино. Священники не радять приносити його до храму, хоча воно має біблійну символіку (Христос назива є себе виноградною лозою, а своїх учнів — віттям. Перше чудо, яке вчинив Господь — під час весільного свята перетворив воду на вино). Потрібно розуміти: скоромні наїдки, що приносять на Великдень, благословляються на споживання після Великого посту. Молитви ж на благословення вина немає. А ще важливо пам’ятати, що нічого освяченого не можна викидати. З’їжте самі, поділіться з рідними, роздайте нужденним. А шкаралупу від яєць кидали на воду або закопували під фруктові дерева, щоб добре родили.