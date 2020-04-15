Не зайве нагадати

Відповідно до пункту 52 прим.4 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ), внесеними Законом України від 17 березня 2020 року за номером 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» та Законом України від 30 березня 2020 року за номером 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) не нараховується та не сплачується за період із першого по 31 березня 2020 року. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Із метою зменшення податкових зобов’язань із плати за землю за період з першого по 31 березня 2020 року платники плати за землю (крім фізичних осіб), які відповідно до пункту 286.2 статті 286 ПКУ подали податкову декларацію з плати за землю за 2020 рік, мають право подати уточнюючу податкову декларацію (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ, та враховуючи зупинення перебігу таких строків на період із 18 березня по 31 травня 2020 року відповідно до пункту 52 прим.2 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ), в якій відобразити зміни податкового зобов’язання зі сплати плати за землю за березень 2020 року.

Ті платники за землю, які на підставі першого із згаданих Законів подали уточнюючу податкову декларацію з плати за землю за 2020 рік, в якій зменшили податкові зобов’язання за березень і квітень 2020 року, враховуючи вимоги іншого Закону, зобов’язані подати не пізніше 30 квітня 2020 року уточнюючу податкову декларацію до податкової декларації з плати за землю за 2020 рік (з урахуванням раніше поданих уточнюючих податкових декларацій), в якій має збільшити податкові зобов’язання з плати за землю за квітень 2020-го року, тобто відновити податкові зобов’язання, які були задекларовані в податковій декларації з плати за землю за 2020 рік.

Законом за номером 540, до речі, передбачено, що штрафні санкції, визначені статтею 50 ПКУ та штрафні санкції згідно вимог пункту 120.2 статті 120 ПКУ, за внесення змін до податкової звітності в частині збільшення податкових зобов’язань із плати за землю за податковий період квітень 2020 року, не нараховуються.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області