Права пенсіонерів на пільгу зі сплати земельного податку

Роз’яснення від головного управління ДПС у Тернопільській області. Стосовно звільнення від сплати земельного податку.

Відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового кодексу України (ПКУ) від сплати земельного податку звільняються, зокрема:

— особи з інвалідністю першої і другої груп; пенсіонери (за віком);

— ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 1993 року за номером 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

— фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пунктом 281.2 цієї статті визначено, що звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання в межах граничних норм:

— для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш як 2 гектари;

— для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більш як 0,25 гектара, в селищах — не більш як 0,15 гектара, в містах — не більш як 0,10 гектара;

— для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара;

— для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара;

— для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.

Варто також зазначити, що до переліку видів земельних ділянок, щодо яких фізичні особи мають право на пільги зі сплати земельного податку, не включено земельні ділянки, що утворилися за рахунок переданих за рішенням відповідної ради земельних часток (паїв).

Згідно з пунктом 281.4 статті 281 ПКУ якщо фізична особа, визначена у пункті 281.1, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то вона до першого травня поточного року подає письмову заяву в довільній формі до контрольного органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву.

Абзацом двадцять четвертим статті 1 Закону України від 9 липня 2003 року за номером 1058-ІV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» із змінами та доповненнями визначено, що пенсіонер — особа, яка відповідно до нього отримує пенсію, довічну пенсію, або члени її сім’ї, які отримують пенсію в разі смерті цієї особи у випадках, передбачених цим Законом.

Також відповідно до нього в солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати:

1) пенсія за віком;

2) пенсія по інвалідності;

3) пенсія у зв’язку з втратою годувальника (перша частина статті 9 Закону).

Першим абзацом першої частини статті 26 Закону передбачено, що особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу, визначеного першим і другим абзацами першої частини статті 26.

До досягнення віку, встановленого ними, право на пенсію за віком за наявності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку зазначеного в першій частині статті 26.

Окрім того, статтю 13 Закону України від 5 листопада 1991 року за номером 1788-XII «Про пенсійне забезпечення» із змінами та доповненнями, яка визначала фізичних осіб, які мали право на пенсію за віком на пільгових умовах, визнано такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 23 січня 2020 року за номером 1-р/2020).

Тобто фізичні особи — пенсіонери, яким була призначена пенсія за віком на пільгових умовах, не мають право на пільгу щодо сплати земельного податку, якщо вони не досягли пенсійного віку, однак у пенсійному посвідченні зазначено «пенсіонер за віком». Такі фізичні особи — пенсіонери мають право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що належать їм на правах приватної власності (за винятком земельних паїв), після досягнення ними пенсійного віку (60 років). При цьому фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного податку має подати до контрольного органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документ, що посвідчують її право на пільгу (пенсійне посвідчення).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області