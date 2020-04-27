Право на відпустку і лікарняний

Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів (відповідно до пункту 295.5 статті 295 Податкового кодексу України). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Єдиний податок вони сплачують шляхом здійснення авансового внеску не пізніше двадцятого числа поточного місяця (пункт 295.1 згаданої статті). Можуть також здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Суми єдиного податку, сплачені відповідно до другого абзацу пункту 295.1 і пункту 295.5, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів із цього податку за заявою платника єдиного податку (пункт 295.6).

Тобто, якщо підприємець уже сплатив авансовий внесок за місяць, в якому він був на лікарняному, або планує бути у відпустці (наприклад, у разі сплати єдиного податку авансом за квартал), така сума за його заявою зараховується в рахунок майбутніх платежів з єдиного податку.

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється податковими органами на підставі:

— заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку;

— заяви щодо періоду щорічної відпустки;

— заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності подається за заявою в довільній формі (підпункт 298.3.2 пункту 298.3 статті 298 ПКУ).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області