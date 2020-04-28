Руслан КРИСОВАТИЙ: «Про що можна дізнатися в податковій»

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Протягом години начальник управління податкових сервісів Руслан Крисоватий спілкувався з усіма охочими на тему порядку отримання громадянами публічної інформації у відповідь на свої звернення.

— За який час має бути надана відповідь на запит?

— Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на запит має бути надана не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

— Де знайти форму подання запиту на отримання публічної інформації?

— Скористайтеся для цього субсайтом територіальних органів ДПС у Тернопільській області за посиланням: https://tr.tax.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/dostup-do-publichnoi-info/forma-podannya-zapitu/395387.html.

— Чи можу отримати інформацію про виробничі приміщення, обладнання і адреси місцезнаходження матеріально-технічної бази юридичної фірми нашої області?

— При прийнятті рішення про надання інформації мають забезпечуватися вимоги Конституції України, Законів, Кодексів, відповідно до яких не допускається безпідставне поширення даних про особу, доступ до яких обмежено законодавством, надання конфіденційної інформації.

Щодо надання інформації про виробничі приміщення, обладнання і адреси місцезнаходження матеріально-технічної бази підприємства, то це можливо за письмовою згодою суб’єкта персональних даних або на підставі ухвали слідчого судді, рішення суду.

— У березні надіслали до податкової звернення, в якому, на жаль, не зазначили місце проживання. Ваші фахівці надали відмову. Діяли правомірно?

— Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті. А також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

— Хочу отримати інформацію про розмір своїх отриманих доходів за період з першого кварталу 1999 року по другий квартал 2020-го. Податківці зможуть її надати?

— Так. Раджу особисто звернутися до Центру обслуговування платників Тернопільської ДПІ Тернопільського управління головного управління ДПС у Тернопільській області після завершення дії режиму надзвичайної ситуації на території України у зв’язку із поширенням коронавірусу COVID-19 та подати заяву за формою №10—ДР про розмір отриманих доходів за період із першого січня 1999 року по 31 грудня 2019 року.

Додам, що відомості про доходи накопичуються в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, починаючи з першого січня 1998 року, відповідно до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1—ДФ), які щокварталу подаються податковими агентами до територіальних органів ДПС. Інформація про доходи за останній звітний період, у вашому випадку — перший квартал 2020 року, надається через п’ятдесят днів після його закінчення.

— Скільки письмових звернень отримала податкова області вже в цьому році? Чим цікавляться?

— Упродовж першого кварталу 2020 року до органів ДПС у Тернопільській області надійшло 29 письмових звернень від 31 жителя краю. Серед усіх заяв — одна колективна і три — анонімні. Більшість звернень (21-е) надійшли поштою. А решта вісім — електронними засобами зв’язку.

За тематикою найбільше звернень стосувалися контрольно-перевірочної роботи — 15 заяв. Чотири особи звернулися за податковою консультацією, а двоє — інформували про ухилення від сплати податків. Решта заявників цікавилися деталями нарахування та сплати єдиного соціального внеску, податку на додану вартість, єдиного податку, особливостями ліцензування певних видів господарської діяльності, порядком подання податкової звітності, виконання судових рішень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області