Скористалися правом на податкову знижку

Упродовж першого кварталу цього року своїм право на податкову знижку вже скористався 2451 житель Тернопільської області. Задля повернення податку наші краяни задекларували 39,3 мільйона гривень витрат.

Більшість декларантів — 87 відсотків або 2130 осіб — подали декларації, оскільки торік понесли витрати на навчання. Сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя дала можливість скористатися податковою знижкою 279 особам. Ще 20 наших краян сплачували відсотки за іпотечними кредитами. По шість осіб подали декларації, бо витрачалися на пожертвування та мали видатки на будівництво (придбання) доступного житла. Витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей були підставою для податкової знижки п’ятьох осіб. Стільки ж понесли витрати в зв’язку з переобладнанням транспортних засобів,

Після перерахунків громадянам нараховано до повернення 6,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Майже 73 відсотки цієї суми (4,8 мільйона) декларантам уже відшкодували.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області