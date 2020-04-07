У березні без нарахування податку

Відповідно до пункту 52 прим.5 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (ПКУ) об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 ПКУ в період з 1 по 31 березня 2020 року. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (крім фізичних осіб), що відповідно до підпункту 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 подали податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мають право подати уточнюючу декларацію, в якій відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за податковий період березня 2020 року.

У випадку, якщо в березні чи квітні 2020 року платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, було подано уточнюючу декларацію щодо зменшення податкового зобов’язання із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за податковий період — квітня 2020 року з причин, які не пов’язані із самостійним виявленням помилок, що містяться в раніше поданій ним податковій декларації, такі платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зобов’язані подати не пізніше 30 квітня 2020 року уточнюючі декларації, в якій відобразити відповідні зміни податкового зобов’язання за податкові періоди березня та квітня 2020 року відповідно до положень пункту 52 прим.5 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ.

Причому при поданні таких декларацій із підстав, визначених пунктом 52 прим.5 підрозділу 10 розділу ХХ, до таких платників податків не застосовуються санкції, визначені статтею 50 ПКУ та штрафні санкції згідно з вимогами пункту 120.2 статті 120 ПКУ, за внесення змін до податкової звітності в частині збільшення податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за податковий період квітня 2020 року.

Установити, що платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які визначають податкові зобов’язання із такого податку на підставі декларацій, сплачують податкове зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за податковий період квітня 2020 року в повному обсязі за місцезнаходженням об’єкту нежитлової нерухомості в строк до 30 червня 2020 року без нарахування пені та штрафних санкцій, передбачених ПКУ за порушення термінів сплати податкових зобов’язань щодо загальних термінів сплати податкового зобов’язання за такий період.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області