Черговість зарахування коштів за наявності податкового боргу

Відповідно до підпункту 87.9 статті 87 Податкового кодексу України за наявності в платника податкового боргу податкові органи зараховують кошти, що він сплачує, в рахунок погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеного платником податків. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У такому ж порядку відбувається зарахування коштів, що надійдуть у рахунок погашення податкового боргу платника податків відповідно до статті 95 Кодексу або за рішенням суду у випадках, передбачених законом.

Водночас забороняється спрямування коштів платником податків на погашення грошового зобов’язання перед погашенням податкового боргу, крім випадків спрямування цих коштів на виплату заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Окрім того, при погашенні суми податкового боргу (його частини) кошти, що сплачує такий платник податків, передусім зараховуються в рахунок податкового зобов’язання. У разі повного погашення суми податкового боргу кошти, що сплачує такий платник податків, далі зараховуються в рахунок погашення штрафів, а насамкінець зараховуються в рахунок пені.

Згідно з підпунктом 131.2 статті 131 ПКУ якщо платник податків не виконує встановленої цим пунктом черговості платежів або не визначає її в платіжному документі (чи визначає з порушенням зазначеного порядку), податковий орган самостійно здійснює такий розподіл суми

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області