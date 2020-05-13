Хто оптиміст, а хто — вже песиміст

Запланований на сьогодні, 13 травня, фінальний матч Кубка України з футболу в Тернополі, звісно ж, не відбудеться. А позавчора ще й стало відомо, що коли новий переможець другого за рангом вітчизняного турніру сезону 2019—2020 років усе ж таки визначиться, то навряд чи це станеться у Файному місті.

Аргументація стосовно можливого перенесення, наведена виконавчим директором Української прем’єр-ліги Євгеном Диким, щоправда, аж ніяк не видається переконливою. Мовляв, вирішальний поєдинок за почесний трофей можуть провести, для прикладу, в Черкасах, оскільки на Тернопільщині складна епідеміологічна ситуація. Як же ж тоді бути з намірами організаторів провести матчі завершальних дев’яти турів чемпіонату в Києві, де хворих на коронавірус майже вдвічі більше, ніж у нашому краї, та ще в одному з вітчизняних міст?

Зрештою, кожен сам собі господар. Відучора більшість з елітних українських клубів відновила командні тренування, а відновлення регулярного турніру в прем’єр-лізі футбольні чиновники поки планують на 30 травня. За умови, звісно, якщо в Україні дозволять проводити, нехай і без глядачів, спортивні поєдинки. Обов’язковою умовою для всіх команд є тестування футболістів і тренерів на коронавірус. У той же час фінальний матч Кубка України попередньо планують провести 15 липня.

Натомість у колективах нижчих дивізіонів, схоже, налаштовані вже не так оптимістично. Більшість клубів першої ліги, скажімо, виступає проти догравання чемпіонату і хоче достроково його завершити. Лишень луцька «Волинь», волочиський «Агробізнес» і харківський «Металіст» та ще «Інгулець» із Петрового планують наступного тижня все ж відновити командні тренування.

Попередній же план ПФЛ України передбачає відновлення сезонів у першій і другій лігах 2 червня із завершенням турнірів не пізніше 26 липня. А командні тренування планували відновити з початку наступного тижня, тобто з 18 травня.

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