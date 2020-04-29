Повернуться лише тоді, коли прийде час

Спілка європейських футбольних асоціацій виділить 55-м національним асоціаціям 236,5 мільйона євро на допомогу в боротьбі з наслідками COVID-19 у своїх країнах. Про це стало відомо позавчора.

Згідно з програмою HatTrick УЄФА зазвичай виділяє місцевим федераціям кошти на покриття операційних витрат і для цільового розвитку конкретних галузей футболу. Проте цього разу вирішено дозволити асоціаціям самим визначити, які завдання потребують першочергового вирішення в світлі негативного впливу епідемії коронавірусу на футбол на всіх рівнях. Кожна національна асоціація, в тому числі й українська, отримає по 4,3 мільйона євро.

Тим часом надійшла звістка про дострокове завершення чемпіонату ще в одній країні. До Бельгії і Нідерландів приєдналася Аргентина. Федерація футболу цієї країни оголосила про дострокове завершення місцевих турнірів у зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції.

Федерація також скасувала на два найближчі сезони виліт із вищого дивізіону до нижчого. Заодно будуть зміщені терміни початку нового чемпіонату.

— Аргентинці повернуться на поле, — сказав президент федерації Клаудіо Тапія, — лише тоді, коли прийде час.

А в Україні також учора ЗМІ поширили інформацію про те, що існує ймовірність відмови від участі в другій половині чемпіонату в разі його відновлення влітку одеського «Чорноморця», який торік залишив елітний дивізіон, перебравшись до першої ліги.

Причиною цього, а також чуток про звільнення головного тренера Остапа Маркевича є фінансові проблеми клубу, які призвели до заборгованості з виплати заробітної плати футболістам і тренерам. А видання Odessa.online взагалі зауважило, що виникла серйозна загроза існуванню клубу.

На відміну від цього повідомлення, з Іспанії надійшла позитивна інформація. Український легіонер «Альбасете» Роман Зозуля допоміг Збройним силам України в боротьбі з коронавірусом — придбав партію захисних масок і тестів. Про цей факт оголосив фонд «Народна армія». Сам же Зозуля про це раніше не повідомляв, а лише перепостив їхній допис у себе на фейсбук-сторінці.

Також раніше Роман Зозуля спільно з тією ж «Народною армією» придбав захисні окуляри для медиків обласної клінічної лікарні імені Мечникова в Дніпрі.

Нарешті про те, де чемпіонати своїх країн усе ще сподіваються завершити. В Чехії, яка з початку цього тижня послабила карантинні заходи, футбольна асоціація місцевої ліги ухвалила рішення про те, що матчі чемпіонату відновляться вже 25 травня. На переконання голови асоціації Душана Свободи, він вірить у те, що сезон у країні завершать на футбольному полі, а не за круглим столом.

Натомість в Італії вже налаштовані не так оптимістично. Керівництво серії А, яке перед тим оприлюднило інформацію про відновлення футболістами тренувань із 18 травня, визначилося з крайньою датою відновлення сезону. Нею стала неділя, 14 червня. Якщо ж до середини першого літнього місяця чемпіонат не продовжиться, то розіграш буде завершено достроково. Також ліга всерйоз побоюється, що не отримає останню частину платежу за телевізійні права, яка має надійти до першого травня. Тож не виключає можливості подати до суду на уряд країни, якщо обмежувальні заходи не дозволять їй відновити сезон.

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