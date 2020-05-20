Перший із чемпіонатів уже узяв рестарт

Минулої суботи, без сумніву, очікувала більшість прихильників гри мільйонів на Старому континенті. Після вимушеної тривалої паузи першими відновили футбольні баталії в Німецькій бундеслізі.

І справжні гурмани, звісно, з двох дебютних телетрансляцій віддали перевагу протистоянню принципових конкурентів із Рурського дивізіону — дортмундської «Борусії» і гельзенкірхенського «Шальке», в якому так і не зміг про себе заявити на повний голос свого часу один із провідних гравців збірної України Євген Коноплянка. Уявіть собі тільки — з останніх приблизно дев’яноста-ста поєдинків між цими командами перевага перших вимірювалася одним матчем.

Утім часи, нині, схоже не ті. Коли «Борусія» знову всерйоз конкурує з мюнхенською «Баварією» за чемпіонський титул, то гравці «Шальке», спромігшись із початку року забити у ворота суперників усього чотири м’ячі, про участь у майбутній Лізі чемпіонів уже не задумуються. Добре буде, якщо до Ліги Європи путівку завоюють.

Сказане підтвердила і звітна зустріч у Дортмунді. Порожні трибуни стадіону і мільйонну телевізійну аудиторію суперники, хоча і порадували чималою кількістю голів, але тільки у ворота гостей — 4:0 на користь «Борусії». Причому першим узяв слово надзвичайно талановитий норвежець Ерлінг Холанд, забивши в дев’яти своїх матчах за нову команду десятий гол. Власники клубу знову встигли заявити, що до 2022 року молоде обдарування менше ніж за 120 мільйонів євро до мадридського «Реалу» не перейде.

Із решти поєдинків 26-го туру, звісно, необхідно виділити ще виїзну перемогу «Баварії» над берлінським «Уніоном» — 2:0. Завдяки їй лідери зберегли відрив від дортмундської «Борусії» в чотири очки. А суперник «Шахтаря» в 1/8 фіналу Ліги Європи «Вольфсбург» також на виїзді здолав «Аусбург» — 2:1.

Утім не всі схвально відгукнулися про відновлення чемпіонату в Німеччині. Президент італійського «Удінезе» Джампаоло Поццо, скажімо, вважає, що поспішне відновлення турніру матиме гіркі наслідки. Хоча бундесліга і тріумфує, насправді це — приклад безвідповідальності. Результат форсованої підготовки всі бачили. У перших шести матчах травмувалися восьмеро футболістів. До завершення чемпіонату може статися так, що нікому буде грати.

Трохи ж раніше директор «Удінезе» П’єрпаоло Маріно заявив про те, що відновлювати Італійську серію А 13 червня — безумство. Думку керівників клубу, до речі, почули. І після того, як прем’єр-міністр Італії заборонив усі спортивні змагання до 14 червня, стало зрозуміло, що днем раніше серія А не відновиться.

Тим часом двома днями раніше перед поєдинками в бундеслізі під час робочої наради вже у вітчизняному Будинку футболу за участю представників Української асоціації футболу та Української прем’єр-ліги обговорено низку актуальних питань щодо відновлення тренувального процесу в клубах та варіантів відновлення змагань.

Відповідно до першого етапу пом’якшення урядом України карантину клуби з початку минулого тижня вже відновили тренування. Відновлення ж чемпіонату можливе на наступному етапі пом’якшення карантину.

Елітні клуби проінформували про те, що УАФ звернулася до Міністерства охорони здоров’я України з проханням розробки медичного протоколу для повернення до змагань. Також наголошено на обов’язковості проведення перед відновленням турніру тестувань футболістів і представників команд, їх джерела фінансування й логістику.

Досі не узгоджена кількість осіб, яких можна буде залучати до організації й проведення матчів без глядачів. УАФ просить МОЗ збільшити їхню кількість із з 50 до 200 осіб. Мова про гравців, представників команд, правоохоронців, медиків, телетрансляторів, технічних працівників тощо.

Під час спілкування, до речі, представники клубів погодилися не поновлювати змагання в чемпіонатах України серед команд U-21 та U-19. Також отримано підтвердження від клубів стосовно бажання поновити чемпіонат 30 травня. А матчі останнього, 32-го туру, провести 19 липня. До визначення остаточних дат фіналу Кубка України та матчів плей-офф чемпіонату вирішено повернутися пізніше. Усі ці пропозиції мають бути ще офіційно затверджені на виконкомі УАФ.

Натомість із завершенням чемпіонатів у першій і другій лігах не все так обнадійливо. Президент ПФЛ України Сергій Макаров стверджує, що ситуація складніша в другій лізі — зрозуміло вже, що більшість клубів не виявляють бажання продовжити змагання за таких умов. У першій же хіба половина команд готові до відновлення боротьби.

Усе має з’ясуватися в четвер, 21 травня, коли на столичному стадіоні «Оболонь» на свіжому повітрі відбудеться рідкісна саме для нинішнього часу очна рада ліг. Там і домовлятимуться, якими все таки стануть підсумки сезону, хто перейде з нижчого до вищого дивізіонів і навпаки.

Важливий нюанс: якщо не домовляться про відновлення чемпіонатів, рішення про їхнє дострокове завершення ПФЛ України ухвалити не має права. Тоді доведеться звертатися з такою пропозицією до виконкому Української асоціації футболу.

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