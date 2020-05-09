Реконструкція Привокзального майдану у Тернополі

Роботи з реконструкції Привокзального майдану розпочалися восени минулого року, і сьогодні територія перед центральним залізничним вокзалом Тернополя уже готова до повноцінного функціонування.

«Жителі та гості міста, які прибувають у Тернопіль на потязі, насамперед потрапляють на Привокзальну площу. У нас ця площа відтепер сучасна, комфортна і об’єднана з не менш красивою вулицею В. Чорновола і Театральним майданом так званою «туристичною червоною лінією». Тут більше немає хаотично розміщених рекламних конструкцій, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Дякую підрядникам за виконану роботу і сподіваюся, що відтепер це місце стане ще однією окрасою Тернополя та одним із улюблених громадських просторів як тернополян, так і гостей нашого міста”.